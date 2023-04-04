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22 минуты назад

Форвард «Амура»: есть обида на «Ак Барс» за упущенные четыре очка

Чемпионат.com

19-летний форвард «Амура» Никита Гребёнкин рассказал о матчах плей-офф КХЛ и назвал фаворитов в финалах конференций.

Форвард «Амура»: есть обида на «Ак Барс» за упущенные четыре очка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«За плей-офф КХЛ слежу. Обязательно. Есть обида на Казань за упущенные четыре очка, но есть и понимание, что это самый мастеровитый и дисциплинированный клуб нашей конференции. Как зрителю мне больше нравится игра «Авангарда», особенно в большинстве. Но подозреваю, что «Ак Барс» соперника удушит.

Западный финал? ЦСКА — крутой клуб, действующий обладатель Кубка Гагарина. Даже в наших матчах с армейцами убеждался, что они могут сыграть по счёту и на мастерстве, где-то дать себе передышку, уйти в оборону. Большая команда на аритмии.

СКА — это не такие опытные ребята, там много молодых, их стихия — быстрые атаки. Предположу, что по ходу финала они будут раскатываться и прибавлять. Наверное, отдам в этой серии предпочтение Питеру. Мне ближе скоростной атакующий хоккей, в такой хоккей, кстати, играет не только СКА, но и родная «Магнитка». Этим клубам — мои симпатии», — приводит слова Гребёнкина Russia-Hockey.ru.

19-летний форвард провёл в регулярном сезоне за «Амур» 45 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.

Хоккей,СКА,ХК Авангард,ХК Амур,
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