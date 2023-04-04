Третьяк отреагировал на гибель отца Мичкова

«Мои большие соболезнования. 51 год... Это человек, который воспитал будущую звезду, и сам он человек спортивный. Для хоккейной семьи это утрата, он действительно любил хоккей, занимался спортом.



Воспитать хоккеиста – это очень большая работа. Федерация хоккея и я лично выражаем соболезнования семье. Хочу сказать Матвею слова поддержки. Самая лучшая и светлая память для отца – это его голы и хорошая игра», – сказал президент ФХР.