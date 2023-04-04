Игрок «Металлурга» в суде признался в даче взятки для уклонения от армии

«Через Самигуллина (посредника) на определённую сумму договорился о поступлении в университет и получении военного билета. В университете преподавания не было. Частично признаю свою вину.



По вопросу военного билета перевёл 40 тысяч рублей Самигуллину, он обещал, что за эти деньги повестки не будут приходить. Вырыпаева (районного военкома) видел один раз, военную комиссию не проходил, медосмотра не было, но какой-то доктор задавал пару вопросов. Посредник говорил, что деньги отдаст Выропаеву, дошли ли до него, не знаю.



Университет не посещал совсем. Во время сессии посредник отправлял сообщение о внесении необходимой суммы, и я оплачивал. Фамилию преподавателя, который помогал мне, не помню. Она там директор», — заявил Кошелев в суде.