Сергачёв приступил к тренировкам на льду после травмы в матче с «Айлендерс»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв приступил к тренировкам на льду, сообщает Крис Кренн в своём «твиттере».

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Напомним, 24-летний игрок обороны 2 апреля по ходу третьего периода матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сергачёв сыграл в 75 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 50 результативных передач.