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54 минуты назад

Сергачёв приступил к тренировкам на льду после травмы в матче с «Айлендерс»

Чемпионат.com

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв приступил к тренировкам на льду, сообщает Крис Кренн в своём «твиттере».

Сергачёв приступил к тренировкам на льду после травмы в матче с «Айлендерс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, 24-летний игрок обороны 2 апреля по ходу третьего периода матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сергачёв сыграл в 75 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 50 результативных передач.

Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обеспечила себе место в плей-офф. «Молнии» после 77 встреч набрали 96 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 апреля.

Хоккей,Михаил Сергачев,
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