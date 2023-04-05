По предварительной информации, смерть отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова не носит криминальный характер, сообщает телеграм-канал «112».

На теле Андрея Мичкова нет внешних признаков насильственной смерти. По одной из версий, мужчина имел проблемы с сердцем, вышел к пруду прогуляться, подышать воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.

При этом сообщается, что другие версии произошедшего пока не сбрасываются со счетов.

Вчера, 4 апреля, появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.