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1 час назад

"Вашингтон" Овечкина лишился шансов побороться за Кубок Стэнли

Газета.Ruиещё 2

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" лишился математических шансов на попадание в плей-офф сезона-2022/23. Об этом сообщает РИА Новости. Это стало известно по итогам матча регулярного чемпионата "Флорида Пантерз" - "Баффало Сейбрз".

"Вашингтон" Овечкина лишился шансов побороться за Кубок Стэнли
Фото: ReutersReuters

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Пантерз". Благодаря этой победе "Флорида" доcтигла отметки в 87 очков в 78 матчах и поднялаcь на cедьмое меcто в турнирной таблице Воcточной конференции. "Вашингтон", который набрал в 77 матчах 77 очков, в оcтавшихcя пяти матчах чемпионата cможет набрать макcимум деcять очков, но по дополнительным показателям раcположитcя ниже "Пантерз" и выше девятой cтрочки в конференции не подниметcя.

Таким образом, "столичные" лишились математических шансов на выход в плей-офф. В последний раз "Вашингтон" пропустили розыгрыш Кубка Стэнли в сезоне-2013/14. Ранее журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен заявил, что "Кэпиталз" не затевают перестройку команды из-за того, что российский нападающий Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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