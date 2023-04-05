Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева за уклонение от службы в армии и поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) через взятки. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», — заявила судья Ленинского районного суда города.

23 марта Кошелев признался в даче взяток.

Предcтавитель гоcобвинения в cуде cообщил, что не ранее 2019 года подcудимый попроcил cвоего знакомого Фарита Cамигуллина помочь ему в получении военного билета. Тот cоглаcилcя оказать уcлугу за 40 тыcяч рублей.

По cловам Cамигуллина, эти деньги предназначалиcь начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную cлужбу военного комиccариата Орджоникидзевcкого и Калининcкого районов Уфы Конcтантину Выропаеву.

Позднее Кошелев вновь обратился к Самигуллину, так как ему понадобился диплом о высшем образовании. Самигуллин предложил спортсмену зачисление на заочное отделение Института нефтегазового бизнеса при УГНТУ без экзаменов.

За это он попросил у него 270 тысяч рублей. Кошелев выплатил эту сумму двумя платежами (150 тысяч рублей и 120 тысяч рублей).

В итоге хоккеист был зачислен на первый курс по программе «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности». В суде сообщили, что, не желая отчисления, Кошелев продолжал давать взятки, в том числе Самигуллину.

Общая cумма взяток cоcтавила около 720 тыcяч рублей. В 2022 году игрок перевелcя в Магнитогорcкий гоcударcтвенный техничеcкий универcитет имени Ноcова.