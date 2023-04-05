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47 минут назад

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отказался носить радужную наклейку на «вечере гордости»

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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отказался носить радужную наклейку на «вечере гордости», организованном его клубом в поддержку равенства и включения в хоккейное сообщество.

Вратарь «Торонто» Самсонов отказался носить радужную наклейку на «вечере гордости»
Фото: NHL.COMЧемпионат.comNHL.COMЧемпионат.com

«Мэйпл Лифс» никогда не носили специальные свитера в поддержку ЛГБТ в рамках данного мероприятия, однако команда создала наклейки для шлемов с радужной версией своего логотипа. Самсонов оказался единственным игроком в составе «кленовых листьев», который не использовал данную символику.

По информации RMNB, объясняя данный поступок своего вратаря, команда сослалась на опасения за безопасность Самсонова и его семьи в России.

Самсонов публично не говорил о своём решении, однако перед сегодняшней игрой с «Коламбусом» (4:2) за него это сделал менеджер по культуре и интеграции «Мэйпл Лифс» Марк Фрейзер.

«Люди могут не знать об этом, но в прошлом Илья фактически поддерживал мероприятия «вечер гордости» с «Вашингтон Кэпиталз», но с введением нового закона в России в декабре прошлого года это определённо создало неопределённость для его семьи, для её безопасности у них дома», — сказал Фрейзер.

Хоккей,Марк Фрейзер,Илья Самсонов,
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