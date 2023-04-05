Вратарь «Торонто» Самсонов отказался носить радужную наклейку на «вечере гордости»

«Люди могут не знать об этом, но в прошлом Илья фактически поддерживал мероприятия «вечер гордости» с «Вашингтон Кэпиталз», но с введением нового закона в России в декабре прошлого года это определённо создало неопределённость для его семьи, для её безопасности у них дома», — сказал Фрейзер.