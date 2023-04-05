Воробьёв рассказал, когда восстановится после отставки из «Магнитки»

«Ещё одно возвращение в Магнитогорск? Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадёт и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня.



Планы на будущее? Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьёй. Думаю, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов работать дальше», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.