Воробьёв не исключил ещё одного возвращения в «Металлург»

«Сложно ответить на вопрос об ещё одном возвращении в «Металлург». Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Но у меня уже дважды попал, поэтому, вполне возможно, что попадёт и в третий раз. В этом вопросе многое зависит не от меня.



Ближайшие планы — восстановиться и осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным, и так была с самого начала. Теперь надо отдохнуть и провести время с семьёй. Как мне кажется, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов приступить к новой работе», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».