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1 час назад

Воробьёв не исключил ещё одного возвращения в «Металлург»

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Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв не стал исключать возможного своего возвращения в «Магнитку». Также он поделился ближайшими планами.

Воробьёв не исключил ещё одного возвращения в «Металлург»
Фото: BetassistBetassist

«Сложно ответить на вопрос об ещё одном возвращении в «Металлург». Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Но у меня уже дважды попал, поэтому, вполне возможно, что попадёт и в третий раз. В этом вопросе многое зависит не от меня.

Ближайшие планы — восстановиться и осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным, и так была с самого начала. Теперь надо отдохнуть и провести время с семьёй. Как мне кажется, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов приступить к новой работе», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Илья Воробьёв руководил «Металлургом» с 2015 по 2017 год, а также с 2019-шл по 2023-й. «Магнитка» проиграла «Авангарду» во втором раунде нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина (0-4 в серии), после чего 48-летний наставник был отправлен в отставку.

Хоккей,Илья Воробьев,Металлург,ХК Авангард,
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