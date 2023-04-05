Кожевников прокомментировал идею привлекать женщин-арбитров к матчам КХЛ

«Как смотрю на то, если мужской хоккей, например, КХЛ будут судить женщины, как это происходит в футболе? Почему бы и нет. Только тут надо будет уворачиваться, вдруг они не успеют. Девушки большие тоже есть. Можно попробовать. Это не проблема. У них же в футболе получается. Девушки более ответственные, более правильные. Потом уже надо рассуждать по тому, как они будут судить.



Мужики, может быть, больше понимают, наверное, но надо пробовать. У нас же судейство такое… Относительное. Для меня ничего такого особенного, если будет судить женщина. Смотрю на это положительно. Сможет ли девушка разнимать драки? Так не вся же бригада будет из девушек. Разнимают же лайнсмены. Не вижу проблемы», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.