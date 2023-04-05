$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Церемония прощания с отцом хоккеиста Мичкова пройдет 6 апреля в Адлере

Матч ТВ

Церемония прощания с Андреем Мичковым, отцом форварда «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова, пройдет 6 апреля в Адлере, сообщает пресс служба хоккейного клуба.

Названа дата и место церемонии прощания с отцом хоккеиста Мичкова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник, 4 апреля, отец российского хоккеиста был найден мертвым, Мичкову старшему был 51 год. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что вечером в воскресенье он ушел из съемной квартиры в Адлере. Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, с декабря прошлого года играл за «Сочи».

— Хоккейный клуб «Сочи» информирует, что церемония прощания с Андреем Владиславовичем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля, в 13 часов 30 минут в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4.

Затем тело Андрея Мичкова на самолёте будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур, — говорится в заявлении «Сочи».

Хоккей,Матвей Мичков,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий