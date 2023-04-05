Названа дата и место церемонии прощания с отцом хоккеиста Мичкова

Церемония прощания с Андреем Мичковым, отцом форварда «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова, пройдет 6 апреля в Адлере, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
Во вторник, 4 апреля, отец российского хоккеиста был найден мертвым, Мичкову старшему был 51 год. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что вечером в воскресенье он ушел из съемной квартиры в Адлере. Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, с декабря прошлого года играл за «Сочи».
— Хоккейный клуб «Сочи» информирует, что церемония прощания с Андреем Владиславовичем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля, в 13 часов 30 минут в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4.
Затем тело Андрея Мичкова на самолёте будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур, — говорится в заявлении «Сочи».