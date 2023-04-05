Названа дата и место церемонии прощания с отцом хоккеиста Мичкова

— Хоккейный клуб «Сочи» информирует, что церемония прощания с Андреем Владиславовичем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля, в 13 часов 30 минут в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4.



Затем тело Андрея Мичкова на самолёте будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур, — говорится в заявлении «Сочи».