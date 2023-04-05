Обладатель Кубка Гагарина: Ротенберг болеет хоккеем, ни на что не отвлекается

«Не удивлён, что СКА в этом сезоне показывает такую мощную игру. Такую систему в клубе строили уже много лет, всё отлажено. Я там играл, поэтому знаю, о чём говорю.



Он действительно такой фанат хоккея, как многие говорят? Да, он болеет хоккеем, на протяжении всего сезона полностью погружён в игру. Ни на что не отвлекается. Он уже давно выстраивал систему в Санкт-Петербурге», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт».