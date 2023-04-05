Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

О своём решении хоккеист сообщил в интервью пресс-службе клуба «ХВ-71», куда Яльмарссон вернулся после окончания своей заокеанской карьеры. В своей речи швед поблагодарил клуб за то, что позволил ему закончить карьеру в родном месте, а также выразил признательность его болельщикам за поддержку.