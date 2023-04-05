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1 час назад

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на первый матч финала Востока

Чемпионат.com

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды объявили составы на эту встречу.

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на первый матч финала Востока
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

По сравнению со второй встречей состав казанцев пополнят Никита Евсеев и Динар Хафизуллин, однако не сыграет Вячеслав Войнов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов). Юдин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Радулов; Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров; Хафизуллин — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков; Терехов — Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк;

Состав «Авангарда»:

Демченко (Мишуров). Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше; Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский; Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин; Дедунов — Малыхин — Жарков.

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