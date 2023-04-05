«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на первый матч финала Востока

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды объявили составы на эту встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».
По сравнению со второй встречей состав казанцев пополнят Никита Евсеев и Динар Хафизуллин, однако не сыграет Вячеслав Войнов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов). Юдин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Радулов; Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров; Хафизуллин — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков; Терехов — Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк;
Состав «Авангарда»:
Демченко (Мишуров). Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше; Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский; Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин; Дедунов — Малыхин — Жарков.