Игроки «Эдмонтона» повторили 89-летний рекорд НХЛ по голам в большинстве

Форвард гостей Райан Нюджент-Хопкинс отличился в большинстве, эта шайба стала для него 15-й в этом сезоне в неравных составах. Таким образом он стал четвёртым игроком «Ойлерз», которому удалось преодолеть отметку в 15 заброшенных шайб в большинстве в этом сезоне. На счету Леона Драйзайтля 30 шайб, Конора Макдэивида 21 и Зака Хаймана 15.