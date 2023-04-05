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1 час назад

Игроки «Эдмонтона» повторили 89-летний рекорд НХЛ по голам в большинстве

Чемпионат.com

На «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Игроки «Эдмонтона» повторили 89-летний рекорд НХЛ по голам в большинстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Форвард гостей Райан Нюджент-Хопкинс отличился в большинстве, эта шайба стала для него 15-й в этом сезоне в неравных составах. Таким образом он стал четвёртым игроком «Ойлерз», которому удалось преодолеть отметку в 15 заброшенных шайб в большинстве в этом сезоне. На счету Леона Драйзайтля 30 шайб, Конора Макдэивида 21 и Зака Хаймана 15.

Последний раз в составе одной команды в отдельно взятом сезоне столько игроков забрасывали 15 шайб в большинстве в сезоне-1933/1934, сообщает пресс-служба НХЛ. Подобным достижением записали на свой счёт игроки «Монреаль Канадиенс».

Канадский клуб после 78 матчей набрал 101 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Хоккей,Леон Драйзайтль,
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