ХК «Сочи» взял на себя расходы по прощанию в связи со смертью отца Мичкова

«Сочи» оплатит все расходы по прощанию с Андреем Мичковым и перевозке его тела в Пермский край, сообщили «Матч ТВ» в хоккейном клубе.

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Во вторник, 4 апреля, отец российского хоккеиста Матвея Мичкова был найден мертвым, Мичкову старшему был 51 год. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что вечером в воскресенье он ушел из съемной квартиры в Адлере. Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, с декабря прошлого года играл за «Сочи».

— Клуб взял на себя все расходы по церемонии прощания с Андреем Мичоквым в Адлере, а также по перевозке тела в Пермский край, где пройдет еще одна церемония прощания и погребение, — сказали «Матч ТВ» в «Сочи».