Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве

В Омске проходит третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный — 2:2.

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Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче отдал голевую передачу, набрав, таким образом, 386-е очко в большинстве в КХЛ. Он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Сергея Мозякина (385 очков).