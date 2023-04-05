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44 минуты назад

Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве

Чемпионат.com

В Омске проходит третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После третьего периода счёт равный — 2:2.

Шипачёв стал рекордсменом КХЛ по очкам в большинстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче отдал голевую передачу, набрав, таким образом, 386-е очко в большинстве в КХЛ. Он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Сергея Мозякина (385 очков).

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Хоккей,Вадим Шипачев,Сергей Мозякин,ХК Ак Барс,ХК Авангард,
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