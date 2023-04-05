"Ак Барс" одержал волевую победу над "Авангардом" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом» и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший 5 апреля в Омске, завершился победой в овертайме команды из столицы Татарстана со счетом 3:2.

На 34-й минуте в составе «Авангарда» отличился Рид Буше, а на 46-й минуте преимущество омичей увеличил Владимир Ткачев.

Тем не менее на 55-й минуте «Ак Барс» отквитал одну шайбу благодаря точному броску Никиты Евсеева, а спустя две минуты Александру Радулову удалось реализовать большинство — 2:2.

Решающий бросок в овертайме на 73-й минуте встречи нанес Вадим Шипачев.

После трех матчей серии «Ак Барс» лидирует со счетом 2-1. Следующая игра пройдет 7 апреля в Омске.

Напомним, что в финале Западной конференции плей-офф КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА счет равный — 1:1. Две первые встречи прошли в Санкт-Петербурге, третья игра состоится 6 апреля в Москве.