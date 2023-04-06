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Нападающий «Тампы» оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Шестёркина клюшкой

Нападающий «Тампы Бэй» Алекс Киллорн оштрафован на 5 тысяч долларов за то, что ударил клюшкой российского вратаря «Нью Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, сообщает пресс служба департамента безопасности игроков НХЛ.

Нападающий «Тампы» оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Шестёркина клюшкой
© матч тв

Инцидент произошёл в моменте с третьим голом «молний» в середине второго периода матча регулярного чемпионата.

Канадский форвард «Лайтнинг» грубо атаковал Шестеркина, который пытался удержать шайбу после броска. Форвард едва не нанес россиянину травму.

Действие канадца спровоцировало массовую потасовку. Судьи выписали ему малый штраф за удар клюшкой.

«Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Тампу» со счетом 6:3.

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