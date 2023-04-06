Задоров стал второй звездой матча «Виннипег» – «Калгари»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Российский защитник Никита Задоров был признан второй звездой матча. У него всего два очка. Первым стал шведский вратарь Якоб Маркстрём. Он пропустил всего один гол и отразил 34 броска. Третьей звездой признали Кайл Коннор.

Уже нв 12-й минуте матча счёт голам в игре открыли хозяева – отличился форвард Кайл Коннор. Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа отметились голевыми передачами. На 27-й минуте Эндрю Манджапане с передачи Микаэля Баклунда сравнял счёт.