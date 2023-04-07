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35 минут назад

В КХЛ объяснили, почему засчитали победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда»

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Департамент судейства объяснил момент с засчитанным голом «Ак Барса» в четвёртой встрече серии полуфинала КХЛ с «Авангардом» (1:0, 3-1).

В КХЛ объяснили, почему засчитали победный гол «Ак Барса» в ворота «Авангарда»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На 55-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, главный тренер команды «Авангард» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок не помешал вратарю отразить бросок — хороший гол», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, гол Воронкова оказался единственным в матче и принёс «Ак Барсу» победу. Благодаря этому казанцы приблизились к финалу плей-офф КХЛ. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Хоккей,Дмитрий Воронков,ХК Авангард,
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