Глава IIHF назвал дату обсуждения вопроса о допуске РФ к международным турнирам

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении сборной России на международную арену.
«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях — март 2024 года», — передает слова Тардифа «Спорт-Экспресс».
22 марта совет IIHF принял решение продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров. В следующем году команды пропустят чемпионат мира.
Напомним, что IIHF весной прошлого года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине. Сборная России в финале турнира уступила Финляндии со счетом 1:2. За национальную команду отличился Михаил Григоренко.