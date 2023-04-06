Глава IIHF назвал дату обсуждения вопроса о допуске РФ к международным турнирам

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении сборной России на международную арену.

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«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях — март 2024 года», — передает слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

22 марта совет IIHF принял решение продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров. В следующем году команды пропустят чемпионат мира.

Напомним, что IIHF весной прошлого года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.