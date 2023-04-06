Тренер «Миннесоты» рассказал о состоянии Капризова

Мы будем поддерживать общение, как и всегда. Надеюсь, у нас будет несколько матчей, чтобы увидеть и Нюквиста. Очевидно, мы знаем, куда поставим Кирилла. У нас есть несколько комбинаций в паре звеньев, в которых мы хотим увидеть «химию». Наша команда проделала большую работу, когда все парни выглядели хорошо, попадая в состав или выходя из него. Мы много говорили об этом, о нашей раздевалке и о том, как приветствовать всех игроков.