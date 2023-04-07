Экс-капитан сборной России рассказал о главной интриге РПЛ

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков считает, что главная интрига Российской премьер-лиги (РПЛ) заключается в том, кто вылетит по итогам сезона.

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После 21-го тура чемпионата России первое место занимает петербургский "Зенит", набравший 51 очко. На второй строчке идет "Ростов", в активе которого 44 балла. Замыкает тройку московский "Спартак". Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 41 очко.

"Внутри первой тройки, наверное, есть интрига. Первое место — уже вряд ли. Самая главная интрига, мне кажется, внизу таблицы", — приводит слова Широкова "Матч ТВ".

Последнее место в таблице РПЛ занимает столичное "Торпедо", а на 15-й строчке располагаются подмосковные "Химки". Обе команды по ходу нынешнего сезона уже сменили трех тренеров. На днях "Химки" уволили Спартака Гогниева. Исполняющим обязанности назначен Ринат Билялетдинов.