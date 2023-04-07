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12 минут назад

Экс-капитан сборной России Широков назвал главную интригу РПЛ

Газета.Ru

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков считает, что главная интрига Российской премьер-лиги (РПЛ) заключается в том, кто вылетит по итогам сезона.

Экс-капитан сборной России рассказал о главной интриге РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После 21-го тура чемпионата России первое место занимает петербургский "Зенит", набравший 51 очко. На второй строчке идет "Ростов", в активе которого 44 балла. Замыкает тройку московский "Спартак". Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 41 очко.

"Внутри первой тройки, наверное, есть интрига. Первое место — уже вряд ли. Самая главная интрига, мне кажется, внизу таблицы", — приводит слова Широкова "Матч ТВ".

Последнее место в таблице РПЛ занимает столичное "Торпедо", а на 15-й строчке располагаются подмосковные "Химки". Обе команды по ходу нынешнего сезона уже сменили трех тренеров. На днях "Химки" уволили Спартака Гогниева. Исполняющим обязанности назначен Ринат Билялетдинов.

Ранее бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин объяснил нестабильную игру "Спартака" в последних играх.

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Хоккей,Гильермо Абаскаль,Ринат Билялетдинов,Роман Широков,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Зенит,Спартак,
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