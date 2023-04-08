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1 час назад

Форвард «Монреаля» — о хите Овечкина: он превратил меня в крендель. У меня всё болело

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс прокомментировал мощный силовой приём российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата. Форвард «столичных» снёс соперника во время единоборства у борта.

"У меня всё болело": Форвард «Монреаля» — о хите Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он превратил меня в крендель. Я поднялся — и у меня всё болело. Он извинился. Я собирался попросить у него клюшку, если снова выйду против него», — приводит слова Эванса журналист Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».

Овечкин может пропустить матч с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

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