Названа худшая команда НХЛ по набранным очкам в 2023 году

«Вашингтон Кэпиталз» является худшей командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков, начиная с 1 января 2023 года.

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Согласно статистике, размещённой на официальном сайте лиги, с первого дня 2023 года «кэпс» провели 39 игр и набрали всего 30 очков, что является 32-м показателем в НХЛ из 32 команд-участниц. Всего на одно очко «столичных» опережает «Сан-Хосе Шаркс», однако у «акул» на одну игру больше.

Напомним, этот сезон стал первым с 2014 года для команды Александра Овечкина, в котором она не попала в плей-офф.