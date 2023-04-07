Кожевников: россиян заставили участвовать в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников предположил, что российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" Якова Тренина и Егора Афанасьева могли заставить принять участие в акции в поддержку ЛГБТ.

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"Авторитетные российские игроки отказались, а менее известных могли просто заставить. И ничего они не могли бы сделать. Много способов заставить", - сказал Кожевников в интервью Sport24.

Тренин и Афанасьев в составе "Нэшвилла" вышли на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс" в радужных свитерах в поддержку ЛГБТ, как и все остальные игроки команды.

Поединок с "Вегасом" завершился победой "Нэшвилла" со счетом 3:2. Команды выявили победителя в овертайме. Несколько российских игроков НХЛ, в том числе защитник "Филадельфии" Иван Проворов и форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко, ранее отказались от участия в подобных акциях в поддержку ЛГБТ, регулярно проводящихся в лиге.