$79.50+0.1487.10+0.37
39 минут назад

Мартемьянов не подтвердил слухи об уходе в «Амур»

Матч ТВ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отказался отвечать на вопрос, покинет ли он свой пост по окончании сезона.

Мартемьянов не подтвердил слухи об уходе в «Амур»
Фото: матч твматч тв

Ранее источники Metaratings.ru сообщали, что 60 летний специалист возглавит хабаровский «Амур». В текущем сезоне хабаровчан возглавлял Вадим Епанчинцев. Под его руководством команда не вышла в плей офф. «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду» в пяти матчах.

— Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация — ей я буду верить, — сказал Мартемьянов в интервью «Чемпионату».

Хоккей,Андрей Мартемьянов,Вадим Епанчинцев,ХК Авангард,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий