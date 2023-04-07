Мартемьянов не подтвердил слухи об уходе в «Амур»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отказался отвечать на вопрос, покинет ли он свой пост по окончании сезона.
Ранее источники Metaratings.ru сообщали, что 60 летний специалист возглавит хабаровский «Амур». В текущем сезоне хабаровчан возглавлял Вадим Епанчинцев. Под его руководством команда не вышла в плей офф. «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду» в пяти матчах.
— Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация — ей я буду верить, — сказал Мартемьянов в интервью «Чемпионату».