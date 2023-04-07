«Трактор» близок к заключению контакта с вратарём «Вашингтона»

Челябинский «Трактор» близок к заключению контракта с вратарём системы «Вашингтон Кэпиталз» Заком Фукале.

© betassist.ru

Как сообщает Metaratings, 27-летний канадский голкипер в настоящее время проводит последние консультации по поводу возможного подписания контракта с «медведями». Отмечается, что Фукале давно находился в шорт-листе челябинского клуба.

В нынешнем сезоне Зак провёл 36 матчей в АХЛ за «Херши Бирс» и одержал 20 побед при коэффициенте надёжности 2,51 и 90,2% отражённых бросков.

Отметим, что в прошлом сезоне Фукале дебютировал в НХЛ. Он успел сыграть 4 матча за «Вашингтон» (92,4% отражённых бросков, 1,75 — коэффициент надёжности, 1 шат-аут).