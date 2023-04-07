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1 час назад

О’Делл не принял предложения московского «Динамо» и выйдет на рынок свободных агентов

Чемпионат.com

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию в переговорах с канадским нападающим Эриком О’Деллом, чей контракт со столичным клубом истекает 30 апреля 2023 года.

О’Делл не принял предложения московского «Динамо»
Фото: чемпионатчемпионат

«После завершения сезона для московского «Динамо» мы сделали Эрику предложение на улучшенных финансовых условиях относительно действующего контракта. Он взял время на подумать, после чего сообщил клубу о том, что хочет выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, какие могут быть предложения со стороны других клубов.

Закрыта ли с ним история или мы оставляем возможность его вернуть, если его не устроят поступившие предложения? В переговорах с Эриком у нас наступила глубокая пауза. Сейчас мы, также как и он, изучаем рынок и ищем подходящие для нас варианты», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Хоккей,Сергей Емельянов,Алексей Сопин,Динамо,
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