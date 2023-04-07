О’Делл не принял предложения московского «Динамо»

Закрыта ли с ним история или мы оставляем возможность его вернуть, если его не устроят поступившие предложения? В переговорах с Эриком у нас наступила глубокая пауза. Сейчас мы, также как и он, изучаем рынок и ищем подходящие для нас варианты», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.