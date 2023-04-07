У семи хоккеистов «Толпара» обнаружили допинг
У семи игроков «Толпара» нашли допинг во время плей-офф МХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, в организме хоккеистов обнаружили мельдоний.
«Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф МХЛ текущего сезона на стадии 1/4 финала Восточной конференции. Уфимцы проиграли «Омским Ястребам» со счетом 1-3 в серии.
«Толпар» - трехкратный бронзовый призёр МХЛ (2009/2010, 2010/2011, 2020/2021), победитель регулярного первенства МХЛ (2010/2011), серебряный призёр Кубка мира среди молодежных клубных команд 2014.