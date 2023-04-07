$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

«Матч ТВ»: Никита Гусев выведен из основного состава СКА из-за проблем с алкоголем

Газета.Ru

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев отстранен от основного состава команды из-за проблем с алкоголем, сообщает «Матч ТВ».

СМИ: Гусев отстранен от основного состава СКА из-за проблем с алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 апреля игрок не вышел на лед в третьем матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА. По информации источника, форвард также не сыграет в четвертой встрече, которая состоится 8 апреля в Москве, и отстранен от основного состава в связи с определенной зависимостью, которая имеет отношение к употреблению пива. В дальнейшем хоккеист вернется в состав, и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.

В СКА отказались комментировать данную ситуацию.

В третьем матче серии СКА потерпел поражение со счетом 0:4. В составе ЦСКА отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон.

В двух предыдущих матчах команды одержали по одной победе. После третьей игры счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА, который в предыдущих матчах выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Северсталь». Петербуржцы в своих матчах взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо».

Ранее генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Москва) Алексей Сопин заявил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом.

Хоккей,Максим Соркин,Владислав Каменев,Константин Окулов,Алексей Сопин,Алексей Кудашов,Никита Гусев,Торпедо,СКА,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий