СМИ: Гусев отстранен от основного состава СКА из-за проблем с алкоголем

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев отстранен от основного состава команды из-за проблем с алкоголем, сообщает «Матч ТВ».

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6 апреля игрок не вышел на лед в третьем матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА. По информации источника, форвард также не сыграет в четвертой встрече, которая состоится 8 апреля в Москве, и отстранен от основного состава в связи с определенной зависимостью, которая имеет отношение к употреблению пива. В дальнейшем хоккеист вернется в состав, и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.

В СКА отказались комментировать данную ситуацию.

В третьем матче серии СКА потерпел поражение со счетом 0:4. В составе ЦСКА отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон.

В двух предыдущих матчах команды одержали по одной победе. После третьей игры счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА, который в предыдущих матчах выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Северсталь». Петербуржцы в своих матчах взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо».