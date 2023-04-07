Фетисов: мою судьбу решил Путин, бесконечно благодарен ему

«Мою судьбу решил Путин, когда сказал, что нужно ехать домой. Я ответил, что могу стать главным тренером в НХЛ. На это я получил ответ, что мне предлагают более крупную команду. Наверное, жалею, что не смог стать тренером. Но в то же время я смог служить своей родине. Бесконечно благодарен президенту за это.



Мы отстроили систему, которая работает и сейчас. Без нее мы бы не получили ни Олимпиаду, ни другие крупные соревнования», — добавил он.