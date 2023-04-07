Фетисов: мою судьбу решил Путин, бесконечно благодарен ему
Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Слова Фетисова передает «РИА Новости Спорт».
«Мою судьбу решил Путин, когда сказал, что нужно ехать домой. Я ответил, что могу стать главным тренером в НХЛ. На это я получил ответ, что мне предлагают более крупную команду. Наверное, жалею, что не смог стать тренером. Но в то же время я смог служить своей родине. Бесконечно благодарен президенту за это.
Мы отстроили систему, которая работает и сейчас. Без нее мы бы не получили ни Олимпиаду, ни другие крупные соревнования», — добавил он.
Фетисов является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (IIHF). Член «Тройного золотого клуба». Включен в Зал славы IHF и в Зал хоккейной славы в Торонто.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Фетисов выступал за «Детройт Ред Уингс», и «Нью-Джерси Девилз».