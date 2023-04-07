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17 минут назад

«Очевидно, что Капризов — один из лучших игроков в НХЛ». Легенда НХЛ — о россиянине

Чемпионат.com

Легенда НХЛ и голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри поделился мнением о российском нападающем Кирилле Капризове. Форвард не играл с 9 марта, когда получил травму.

«Очевидно, что Капризов — один из лучших игроков в НХЛ». Легенда НХЛ — о россиянине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вы теряете крутых парней, важные части команды. Но, надеюсь, некоторые ребята вернутся как можно раньше.

Мы скучаем по Кириллу. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге. Я чувствую, что все стали стараться ещё усерднее, чтобы заполнить дыру, пробел, когда он «вылетел». Но мы должны сохранить тот же менталитет», — приводит слова Флёри The Athletic.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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