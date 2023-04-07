«Очевидно, что Капризов — один из лучших игроков в НХЛ». Легенда НХЛ — о россиянине

«Вы теряете крутых парней, важные части команды. Но, надеюсь, некоторые ребята вернутся как можно раньше.



Мы скучаем по Кириллу. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге. Я чувствую, что все стали стараться ещё усерднее, чтобы заполнить дыру, пробел, когда он «вылетел». Но мы должны сохранить тот же менталитет», — приводит слова Флёри The Athletic.