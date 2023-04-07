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1 час назад

«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард». Казанцы в одном шаге от финала плей-офф КХЛ — 3-1

Чемпионат.com

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первые два периода прошли без голов. На 55-й минуте 22-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков вывел гостевую команду вперёд. Голкипер казанцев Тимур Билялов оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Страж ворот омичей Василий Демченко сделал 26 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 апреля. Команды сыграют в Казани.

Хоккей,Тимур Билялов,Дмитрий Воронков,Василий Демченко,ХК Ак Барс,ХК Авангард,
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