«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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Первые два периода прошли без голов. На 55-й минуте 22-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков вывел гостевую команду вперёд. Голкипер казанцев Тимур Билялов оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Страж ворот омичей Василий Демченко сделал 26 сейвов.