Тренер «Авангарда» рассказал, почему сорвал голос

«Сорвал голос из-за жёсткого разговора с командой? А при чём здесь команда — я только что с площадки. С командой о чём жёстко разговаривать? Жёсткий разговор был с судьями, когда мне не дали поменять состав после первого гола, который нам не засчитали. Не поссорите вы меня с командой — у меня всё хорошо с ней», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.