"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел в финал Кубка Гагарина

Сегодня, 9 апреля, состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом". Матч, который прошел на "Татнефть Арене" в Казани, завершился победой "Ак Барса" со счетом 3:2 (ОТ).

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Таким образом, казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем финала Восточной конференции, где встречаются московский ЦСКА и петербургский СКА. В этой серии пока равенство - 2:2.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. "Ак Барс" трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).