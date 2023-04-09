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1 час назад

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел в финал Кубка Гагарина

Газета.Ruиещё 14

Сегодня, 9 апреля, состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом". Матч, который прошел на "Татнефть Арене" в Казани, завершился победой "Ак Барса" со счетом 3:2 (ОТ).

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел в финал Кубка Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. За "Авангард" забили Алексей Береглазов и Рид Буше.

Таким образом, казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем финала Восточной конференции, где встречаются московский ЦСКА и петербургский СКА. В этой серии пока равенство - 2:2.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. "Ак Барс" трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий Никита Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне после скандала с пивом.

Хоккей,Кирилл Адамчук,Вадим Шипачев,Алексей Береглазов,Дмитрий Юдин,Никита Гусев,СКА,ХК Авангард,
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