"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел в финал Кубка Гагарина

Сегодня, 9 апреля, состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между казанским "Ак Барсом" и омским "Авангардом". Матч, который прошел на "Татнефть Арене" в Казани, завершился победой "Ак Барса" со счетом 3:2 (ОТ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. За "Авангард" забили Алексей Береглазов и Рид Буше.
Таким образом, казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем финала Восточной конференции, где встречаются московский ЦСКА и петербургский СКА. В этой серии пока равенство - 2:2.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. "Ак Барс" трижды завоевывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что нападающий Никита Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне после скандала с пивом.