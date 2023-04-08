«Это было совсем не прикольно». Капризов — об отсутствии из-за травмы

«Это было совсем не прикольно. Я ещё никогда в моей карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Максимум неделя или полторы, так что это было определённо тяжело. Но, вы знаете, нужно постараться найти позитив в этом, продолжать работать и прогрессировать», — приводит слова Капризова NHL.com.