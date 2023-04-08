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1 час назад

«Это было совсем не прикольно». Капризов — об отсутствии из-за травмы

Чемпионат.comиещё 3

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о том, как проходило его восстановление после травмы.

«Это было совсем не прикольно». Капризов — об отсутствии из-за травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это было совсем не прикольно. Я ещё никогда в моей карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Максимум неделя или полторы, так что это было определённо тяжело. Но, вы знаете, нужно постараться найти позитив в этом, продолжать работать и прогрессировать», — приводит слова Капризова NHL.com.

Напомним, россиянин получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Кирилла Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

Хоккей,Стэнли Логан,Кирилл Капризов,
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