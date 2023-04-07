Экс-хоккеист «СКА-Варяги» под наркотиками грозился взорвать дом

Бывший хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги «СКА-Варяги» грозил взорвать многоквартирный дом в Санкт-Петербурге, находясь под наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Королева. Соседи хоккеиста услышали из его квартиры крики, удары и громкую музыку. По их словам, спортсмен избил сожительницу и выгнал ее с двумя детьми на улицу, а затем из окна стал грозить взорвать всех.
На видео, опубликованном «Mash на Мойке» видно, как полуобнаженный хоккеист выкрикивает из окна разные ругательства в адрес прохожих. Его слова испугали жильцов и они вызвали экстренные службы. В больнице у спортсмена диагностировали отравление галлюциногенными грибами.
В Telegram-канале отметили, что в последнее время хоккеист нигде не выступал, ожидая, что его снова пригласят играть в хоккей. При этом он часто появлялся в роликах своей сестры, имеющей в TikTok два миллиона подписчиков. Также указывается, что родители спортсмена не одобряли образ жизни сына, считая, что он вместе с сожительницей употребляет наркотики. После произошедшего они пытались увезти его на лечение.