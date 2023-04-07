Экс-хоккеист «СКА-Варяги» под наркотиками грозился взорвать дом

Бывший хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги «СКА-Варяги» грозил взорвать многоквартирный дом в Санкт-Петербурге, находясь под наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Королева. Соседи хоккеиста услышали из его квартиры крики, удары и громкую музыку. По их словам, спортсмен избил сожительницу и выгнал ее с двумя детьми на улицу, а затем из окна стал грозить взорвать всех.

На видео, опубликованном «Mash на Мойке» видно, как полуобнаженный хоккеист выкрикивает из окна разные ругательства в адрес прохожих. Его слова испугали жильцов и они вызвали экстренные службы. В больнице у спортсмена диагностировали отравление галлюциногенными грибами.