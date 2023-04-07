Тейлор Бек подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»

Как стало известно «Чемпионату», «Сибирь» продлит контракт с 31-летний канадским нападающим Тейлором Беком.
Форвард подпишет с новосибирцами двухлетний контракт.
Отметим, что нынешнее соглашение Бека с «Сибирью» истекает 30 апреля.
Канадец стал игроком новосибирского клуба в сезоне-2022/2023. Канадский нападающий принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 37 результативных передач при общем показателе полезности "-2". В плей-офф Бек сыграл пять матчей, не отметившись голами. Канадец отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».
Ранее Бек успел поиграть в КХЛ за минское «Динамо», магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Автомобилист» и «Куньлунь Ред Стар».