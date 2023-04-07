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36 минут назад

Тейлор Бек подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»

Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», «Сибирь» продлит контракт с 31-летний канадским нападающим Тейлором Беком.

Тейлор Бек подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Форвард подпишет с новосибирцами двухлетний контракт.

Отметим, что нынешнее соглашение Бека с «Сибирью» истекает 30 апреля.

Канадец стал игроком новосибирского клуба в сезоне-2022/2023. Канадский нападающий принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 37 результативных передач при общем показателе полезности "-2". В плей-офф Бек сыграл пять матчей, не отметившись голами. Канадец отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности «0».

Ранее Бек успел поиграть в КХЛ за минское «Динамо», магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Автомобилист» и «Куньлунь Ред Стар».

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