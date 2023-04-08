Стало известно расписание финала МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами»

Серия стартует 15 апреля в Омске. На следующий день, 16 апреля, будет сыграна вторая встреча. Затем финальная серия переедет в Нижний Новгород, где команды сыграют 19 и 20 апреля. В случае необходимости будут проведены дополнительные матчи: 23 апреля в Омске, 25 апреля в Нижнем Новгороде, 27 апреля в Омске.