Овечкин высказался о травме защитника «Вашингтона» Карлсона

«Я был тогда на льду. Это было пугающе. Но он боец. Иногда он играет с такими травмами, с которыми другие люди не могут ходить. Каждый хоккеист не хочет пропускать матчи и иметь дела с травмами», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».