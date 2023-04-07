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«Это было пугающе». Овечкин высказался о травме защитника «Вашингтона» Карлсона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возвращении в состав «столичных» защитника Джона Карлсона.

Овечкин высказался о травме защитника «Вашингтона» Карлсона
© Чемпионат.com

«Я был тогда на льду. Это было пугающе. Но он боец. Иногда он играет с такими травмами, с которыми другие люди не могут ходить. Каждый хоккеист не хочет пропускать матчи и иметь дела с травмами», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, 24 декабря 2022 года в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) Карлсон получил тяжёлую травму из-за попадания шайбы в лицо и пропустил 36 матчей. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги американский защитник сыграл за клуб 36 встреч, в которых забросил девять шайб и 18 результативных передач.

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