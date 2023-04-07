Результаты матчей плей-офф КХЛ 7 апреля, турнирная сетка

В Омске прошёл четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды долгое время не могли открыть счёт. Во втором периоде Дмитрий Воронков «распечатал» ворота «ястребов», однако гол отменили. На 55-й минуте всё тот же Воронков забросил шайбу, которую засчитали и которая стала победной для казанцев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса».