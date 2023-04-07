$79.50+0.1487.10+0.37
23 минуты назад

Результаты матчей плей-офф КХЛ 7 апреля, турнирная сетка

Чемпионат.com

7 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

Результаты матчей плей-офф КХЛ 7 апреля, турнирная сетка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Омске прошёл четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды долгое время не могли открыть счёт. Во втором периоде Дмитрий Воронков «распечатал» ворота «ястребов», однако гол отменили. На 55-й минуте всё тот же Воронков забросил шайбу, которую засчитали и которая стала победной для казанцев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится в Казани на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 9 апреля. Встреча начнётся в 17:00 мск. Следующие встречи в случае необходимости пройдут 11, 13 и 15 апреля 2023 года.

Хоккей,Дмитрий Воронков,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий