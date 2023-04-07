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«Миннесота» объявила о возвращении Кирилла Капризова в стиле Майкла Джордана

Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» в «Твиттере» оригинально объявила о возвращении российского нападающего Кирилла Капризова после травмы. Это является отсылкой на заявление великого баскетболиста Майкла Джордана.

«Миннесота» объявила о возвращении Капризова в стиле Майкла Джордана
© Чемпионат.com

«Следующее заявление относительно состояния Кирилла Капризова было опубликовано сегодня „Миннесотой Уайлд“: он вернулся», — говорится в сообщении.

В марте 1995 года было выпущено заявление от Майкла Джордана, который заявил, что возвращается в баскетбол.

«Я вернулся», — говорилось в заявлении.

Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

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