«Миннесота» объявила о возвращении Капризова в стиле Майкла Джордана

Пресс-служба «Миннесоты Уайлд» в «Твиттере» оригинально объявила о возвращении российского нападающего Кирилла Капризова после травмы. Это является отсылкой на заявление великого баскетболиста Майкла Джордана.

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«Следующее заявление относительно состояния Кирилла Капризова было опубликовано сегодня „Миннесотой Уайлд“: он вернулся», — говорится в сообщении.

В марте 1995 года было выпущено заявление от Майкла Джордана, который заявил, что возвращается в баскетбол.

«Я вернулся», — говорилось в заявлении.