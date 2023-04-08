Форвард "Вашингтона" Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ по версии The Athletic

Издание The Athletic обновило список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по ценности согласно всеобъемлющей продвинутой статистики, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В рейтинг попали только хоккеисты, сыгравшие не менее десяти матчей. В топ-100 вошли восемь россиян: Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 4,0) — 16-е место, Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд", 3,5) — 26-е, Андрей Кузьменко ("Ванкувер Кэнакс", 3,1) — 42-е, Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 3,1) — 43-е, Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 2,8) — 58-е, Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 2,6) — 72-е, Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз", 2,5) — 79-е, Павел Бучневич ("Сент-Луис Блюз", 2,3) — 86-е.
Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял 128-е место — 1,8 балла. Возглавляет список канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид — 6,7 балла. Ранее бывший комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов отреагировал на признание хоккеиста Александра Овечкина лучшим спортсменом в истории России.