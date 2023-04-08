Форвард "Вашингтона" Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ по версии The Athletic

Издание The Athletic обновило список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по ценности согласно всеобъемлющей продвинутой статистики, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".