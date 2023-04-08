$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Форвард "Вашингтона" Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ по версии The Athletic

Газета.Ru

Издание The Athletic обновило список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по ценности согласно всеобъемлющей продвинутой статистики, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Форвард "Вашингтона" Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ по версии The Athletic
Фото: ReutersReuters

В рейтинг попали только хоккеисты, сыгравшие не менее десяти матчей. В топ-100 вошли восемь россиян: Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 4,0) — 16-е место, Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд", 3,5) — 26-е, Андрей Кузьменко ("Ванкувер Кэнакс", 3,1) — 42-е, Михаил Сергачев ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 3,1) — 43-е, Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 2,8) — 58-е, Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 2,6) — 72-е, Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз", 2,5) — 79-е, Павел Бучневич ("Сент-Луис Блюз", 2,3) — 86-е.

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял 128-е место — 1,8 балла. Возглавляет список канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид — 6,7 балла. Ранее бывший комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов отреагировал на признание хоккеиста Александра Овечкина лучшим спортсменом в истории России.

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Михаил Сергачев,Александр Шмурнов,Андрей Кузьменко,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Евгений Малкин,Павел Бучневич,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий