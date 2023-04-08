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1 час назад

«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»

Sports.ru

«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»

«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»
Фото: Sports.ruSports.ru

Уфимский клуб выступит с заявлением по поводу ситуации с допинг тестами в молодежной команде после завершения расследования.

В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг тестами семи игроков «Толпара».

«Мы уже вторую неделю ведем внутреннее разбирательство. После этого будем готовы сделать заявление», – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне «Толпар» дошел до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».

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