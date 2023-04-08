«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»

Уфимский клуб выступит с заявлением по поводу ситуации с допинг тестами в молодежной команде после завершения расследования.

В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг тестами семи игроков «Толпара».

«Мы уже вторую неделю ведем внутреннее разбирательство. После этого будем готовы сделать заявление», – говорится в сообщении клуба.