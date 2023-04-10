"Бостон" побил рекорд НХЛ по количеству побед за сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" установил рекорд турнира по количеству одержанных побед за один сезон. 9 апреля в матче регулярного чемпионата "Бостон" нанес поражение "Филадельфия Флайерз" со счетом 5:3 и выиграл 63-ю встречу в сезоне-2022/23. Предыдущее лучшее достижение принадлежало "Детройту" и было установлено в сезоне-1995/96 - 62 победы. "Бостон" является лидером Восточной конференции, набрав 131 очко и опережая ближайшего преследователя - "Каролина Харрикейнз" - на 22 очка.

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Ранее стало известно, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов хочет уйти из клуба по собственному желанию. Он уже второй год через своего агента просит "Кэпиталз" об обмене. Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" с зарплатой $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. Стоит отметить, что зимой команду покинул еще один россиянин — защитник Дмитрий Орлов. Он был обменян в "Бостон".