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"Бостон" побил рекорд НХЛ по количеству побед за сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" установил рекорд турнира по количеству одержанных побед за один сезон. 9 апреля в матче регулярного чемпионата "Бостон" нанес поражение "Филадельфия Флайерз" со счетом 5:3 и выиграл 63-ю встречу в сезоне-2022/23. Предыдущее лучшее достижение принадлежало "Детройту" и было установлено в сезоне-1995/96 - 62 победы. "Бостон" является лидером Восточной конференции, набрав 131 очко и опережая ближайшего преследователя - "Каролина Харрикейнз" - на 22 очка.

"Бостон" побил рекорд НХЛ по количеству побед за сезон
© РИА

Ранее стало известно, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов хочет уйти из клуба по собственному желанию. Он уже второй год через своего агента просит "Кэпиталз" об обмене. Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" с зарплатой $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. Стоит отметить, что зимой команду покинул еще один россиянин — защитник Дмитрий Орлов. Он был обменян в "Бостон".

Ранее вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил, что Александр Овечкин не обращает внимание на свое непопадание в топ-100 рейтинга The Athletic по ценности игроков. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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