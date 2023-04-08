Макдэвид назвал условие, при котором сможет войти в число величайших легенд хоккея

«Я думаю, что самый большой комплимент в этом виде спорта — быть известным как победитель, верно? Вы посмотрите на Сидни Кросби, вы посмотрите на Джонатана Тэйвза, Гретца, всех этих парней, они победители.



Вы должны быть победителем, чтобы быть среди лучших из лучших, и, в конечном счёте, как я уже сказал, именно там я и хочу быть», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.