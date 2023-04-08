$79.50+0.1487.10+0.37
21 минуту назад

Макдэвид назвал условие, при котором сможет войти в число величайших легенд хоккея

Чемпионат.comиещё 1

Центральный нападающий и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид считает, что победа в Кубке Стэнли является обязательным условием для того, чтобы в будущем его имя стояло в одном ряду с легендами хоккея.

Макдэвид назвал условие, при котором сможет войти в число величайших легенд хоккея
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я думаю, что самый большой комплимент в этом виде спорта — быть известным как победитель, верно? Вы посмотрите на Сидни Кросби, вы посмотрите на Джонатана Тэйвза, Гретца, всех этих парней, они победители.

Вы должны быть победителем, чтобы быть среди лучших из лучших, и, в конечном счёте, как я уже сказал, именно там я и хочу быть», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

За неделю до конца регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, набрав в 79 сыгранных матчах 148 (62+86) очков. В нынешней регулярке «Ойлерз» осталось провести три матча.

Хоккей,Коннор Макдэвид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий