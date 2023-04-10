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Родители юных хоккеистов избили тренера после турнира в Красноярске

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Конфликт между тренером и родителями юных спортсменов произошел на одном из турниров по хоккею с мячом в Красноярске. Об этом сообщила пресс служба главка МВД по Красноярскому краю.

Родители юных хоккеистов избили тренера после турнира в Красноярске
© ТАСС

Правоохранители установили, что ЧП произошло на ледовой арене «Енисей», где проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008–2009 годов рождения. После завершения матча у тренера с двумя мужчинами, чьи дети занимаются в команде, возник конфликт на почве того, что родители были недовольны тренерской работой и предвзятым отношением к их детям.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский в Telegram канале сообщил, что ведомство начало собственную служебную проверку в отношении краевого учреждения.

— Важно понимать, какие меры были предприняты (и какие — увы, нет) для недопущения такой ситуации. Кроме того, завтра встречаюсь с представителями родительского комитета. В общем, разберемся серьезно, для меня эта ситуация — из ряда вон. Ни в хоккее с мячом, ни в любых других видах спорта не должно быть места проявлению насилия и грубости, — написал он.

В результате конфликта потерпевший обратился за помощью к медикам, а двух мужчин в возрасте 42 лет и 45 лет доставили в полицию.

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