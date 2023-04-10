Родители юных хоккеистов избили тренера после турнира в Красноярске

— Важно понимать, какие меры были предприняты (и какие — увы, нет) для недопущения такой ситуации. Кроме того, завтра встречаюсь с представителями родительского комитета. В общем, разберемся серьезно, для меня эта ситуация — из ряда вон. Ни в хоккее с мячом, ни в любых других видах спорта не должно быть места проявлению насилия и грубости, — написал он.